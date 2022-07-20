Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы цены акций "Детского мира"

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций "Детского мира", говорится в комментарии аналитика Константина Белова.

"Операционные данные "Детского мира" за 2К22 отражают умеренное улучшение показателей по сравнению с предыдущим кварталом, хотя ситуация остается в целом напряженной. Розничная торговля непродовольственными товарами, как правило, в большей степени подвержена рискам на стороне как спроса, так и предложения, если сравнивать с продуктовой розницей. Однако игроки, которые занимают на рынке ведущие позиции и в ассортименте которых велика доля товаров собственных торговых марок, а к таковым относится и рассматриваемый эмитент, могут лучше противостоять нынешним рискам. Мы по-прежнему позитивно оцениваем его акции", - пишет эксперт.

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