"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчетность Halliburton за второй квартал 2022 года умеренно позитивна для акций компании. Положительная динамика выручки и операционной прибыли отражает восстановление нефтесервисного рынка. При этом пока что компания находится только в середине цикла снижения долговой нагрузки, что ограничивает возможности по выплатам акционерам и позитив от роста финансовых результатов. Мы сохраняем целевую цену бумаг эмитента на уровне $45 и рейтинг "покупать" для них", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

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