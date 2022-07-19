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19 июля 2022 года 17:26
Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы цены акций BofA
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы котировок акций Bank of America Corp. (BofA), сообщается в обзоре. "Мы считаем отчетность эмитента за 2К22 нейтральной и по-прежнему позитивно оцениваем акции Bank of America, которые торгуются с коэффициентом P/E 2022П на уровне 9,8, если считать по консенсус-прогнозу прибыли. BofA - одна их тех организаций, которые окажутся в максимальном выигрыше от роста процентных ставок. Кроме того, банк удерживает риски кредитного портфеля на более низких в сравнении с рынком уровнях", - отмечает аналитик Ольга Найденова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOFA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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