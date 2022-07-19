Вероятно восстановление цены акций Apple в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно восстановление котировок акций Apple Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки бумаг Apple снизились в понедельник на 2,1% на новостях о том, что компания намерена сократить в 2023 году набор новых сотрудников ввиду потенциального спада в экономике. Мы считаем, инвесторы чрезмерно негативно восприняли новость, так как тенденция наблюдается во всей IT-индустрии. В ближайшее время ожидаем восстановление стоимости акций компании", - пишут эксперты в обзоре.

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