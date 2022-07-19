Котировки меди вернутся к росту в долгосрочной перспективе - Банк "Открытие"

Котировки меди вернутся к росту в долгосрочной перспективе на фоне сокращения потенциала роста предложения, говорится в комментарии аналитика сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова.

"Изменение налоговой политики в странах Латинской Америки оказывает негативное влияние на инвестиционный климат в данном регионе, что может привести к отмене или задержкам в реализации новых горнодобывающих проектов. Для рынка меди данный фактор будет означать снижение добычи в будущем при одновременном существенном росте спроса на металл", - указывает эксперт.

Еще один сигнал потенциального снижения предложения и формирования дефицита меди пришел из Монголии, отмечает Каримов, где компания Rio Tinto в очередной раз сдвинула сроки окончания проекта по расширению добычи на месторождении Oyu Tolgoi.

"Данные события позволяют говорить о долгосрочном восходящем тренде в ценах на медь, который будет обусловлен растущими издержками на добычу, риском значительного дефицита металла и задержками в реализации уже намеченных проектов из-за ухудшения инвестиционного климата и протестной активности в регионах добычи", - пишет аналитик в комментарии.

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