Вероятно ослабление рубля до 60 руб./$1 и выше после завершения налогового периода и выплаты дивидендов - BCS Express

Вероятно достаточно быстрое ослабление рубля до уровня 60 руб./$1 и выше после завершения на следующей неделе налогового периода, а также сезона выплаты дивидендов, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль с открытия торговой сессии во вторник активно укрепляется. Восходящей динамике рубля по-прежнему способствует приближение пика налоговых платежей экспортеров. Кроме того, они конвертируют валюту для выплаты дивидендов. Вероятно, после завершения на следующей неделе налогового периода, а также сезона выплаты дивидендов, доллар довольно быстро вернется выше 60 руб./$1. Тем более что вскоре ожидается появление нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет экспортных сверхдоходов госбюджета", - пишет аналитик.

Также Бабин отмечает, что дополнительным позитивом для рубля выступает намерение ЕС смягчить санкции в отношении некоторых российских банков, чтобы облегчить глобальную торговлю продуктами питания и удобрениями.

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