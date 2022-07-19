S&P 500 проведет торги вторника, вероятно, в диапазоне 3780-3850п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, вероятно, в диапазоне 3780-3850 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600-3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о недостаточной силе восходящего импульса. Вчера бенчмарк отскочил от верхней границы нисходящего канала и, скорее всего, продолжит корректироваться в ближайшие торговые сессии", - отмечают эксперты в комментарии.

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