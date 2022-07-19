Акции Ferrari вновь привлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции Ferrari N.V. после снижения цены на 26% с начала текущего года вновь выглядят привлекательно для покупок на фоне сохранения высоких темпов роста спроса на премиальные машины, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты отмечают следующие драйверы роста:

- Слабый евро обычно приводит к высоким объемам экспорта. Азия является самым быстрорастущим экспортным регионом Ferrari: в 1К22 экспорт увеличился на 50% г/г. Вероятно сохранение тенденции.

- Сильные результаты за 2К22. Прогнозируется превышение на 9% текущего консенсус-прогноза по EPS - 1,25 евро за счет роста цен, компенсирующего затраты на сырье. Недавно эмитент о повышении цен на 2% при отсутствии признаков снижения интереса клиентов из-за неэластичного спроса.

- Слабый интерес инвесторов к традиционным автопроизводителям. Продолжающееся снижение маржи традиционных автопроизводителей вызывает повышенный интерес инвесторов к премиальным брендам, не испытывающих проблем с производством и спросом. Ferrari уже продали все запланированные к производству машины до конца 2023 года.

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