Базовый прогноз на ближайшее заседание ЦБР - снижение ставки на 0,5 п.п. - "Альфа-Капитал"

Базовый прогноз на ближайшее заседание Банка России (22 июля 2022 года) - снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., говорится в комментарии портфельного управляющего "Альфа-Капитала" Евгения Жорниста.

"На текущей неделе состоится очередное заседание ЦБ РФ, на котором будет приниматься решение о ключевой ставке. Причин для того, чтобы регулятор приостановил смягчение денежно-кредитной политики, по-прежнему нет. Инфляция в годовом выражении замедляется, рубль даже крепче, чем хотелось бы властям, есть признаки охлаждения деловой активности, нет признаков перегрева экономики. Вопрос, как обычно, в степени осторожности Банка России, который не склонен к резким шагам без острой в том необходимости. Поэтому базовый прогноз на ближайшее заседание - это снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. При этом мы не исключаем, что снижение может быть и более значительным. Например, в случае благоприятных данных по инфляции на неделе", - пишет эксперт компании.

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