"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций BofA до $40

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) с $46 до $40 за штуку в связи с ухудшением макроэкономических и финансовых условий. сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Квартальный отчет второго в США банка по размерам активов Bank of America не оправдал ожидания рынка по большинству показателей. Достаточность капитала эмитента в отчетном периоде была на уровне 10,5% по CET-1 при минимальном требовании регулятора на уровне 9,5%. Это позволяет корпорации продолжить выкуп акций, темпы которого, как мы полагаем, замедлятся в связи с необходимостью поддержания текущего уровня капитала в условиях повышенной рыночной волатильности. Bank of America не подтвердил ранее анонсированное увеличение ежеквартального дивиденда на $0,01 (+5%), до $0,22, - отмечают эксперты. - BofA продолжает демонстрировать сильные результаты в сегменте потребительского банкинга главным образом за счет роста кредитования в условиях инфляции и нормализации уровней процентных ставок. Это компенсирует падение доходов от инвестиционно-банковской деятельности и поддержит показатели в текущем году. Однако в связи с ухудшением макроэкономических и финансовых условий мы понижаем целевую цену акций с $46 до $40".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.