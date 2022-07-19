"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Goldman Sachs до $371

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Goldman Sachs Group с $380 до $371 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Goldman Sachs отчитался за второй квартал 2022 года существенно лучше ожиданий рынка по выручке всех бизнес-направлений. Также и EPS финансовой корпорации, сократившаяся на 48,5% в годовом выражении и на 28% в поквартальном, на 17,8% превысила консенсус и составила $7,73. Чистая выручка снизилась на 22,9% (до $11,86 млрд) при общерыночных ожиданиях на уровне $10,78 млрд. Коэффициент достаточности капитала CET-1 составил 14,2% и, несмотря на снижение на 4 б.п. в сравнении с предыдущим кварталом, по-прежнему находится выше требуемого регулятором уровня. Эмитент продолжит выплачивать дивиденды, однако объемы buyback могут уменьшиться вплоть до приостановки реализации программы. Совет директоров Goldman Sachs одобрил увеличение квартальных дивидендов в текущем квартале на 25% - с $2 до $2,5 на акцию, что обеспечит доходность на уровне 3,4%. Ожидания в отношении сокращения доходов от инвестиционного банка заложены в котировках эмитента, однако с учетом ужесточения финансовых условий мы понижаем целевую цену по бумагам с $380 до $371 за штуку", - указывают эксперты.

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