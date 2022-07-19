Рубль в текущий момент обладает потенциалом снижения к 55 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль в текущий момент обладает потенциалом снижения к уровню 55 руб./$1 в связи с фактором июльского налогового периода и в отсутствие дальнейших новостей по новому бюджетному правилу и анонсов сроков его реализации, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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