Направленное движение S&P 500 до решения ФРС по ставке маловероятно - BCS Express

Направленное движение индекса S&P 500 до принятия решения по ставке ФРС США 27 июля маловероятно, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Индекс широкого рынка S&P 500 "споткнулся" в понедельник об уровень 3900 пунктов и вновь был отброшен ближе к 3800 пунктам. Последняя планка выступает водоразделом - удержание уровня оставляет шанс на локальный заброс индекса к 4000 пунктам, а его сдача повышает вероятность скорейшего падения к минимумам года у 3600 пунктов, - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии. - Возможно, до 27 июля, когда рынок узнает о новой ключевой ставке ФРС, индекс так и будет совершать размашистые движения, не решаясь на направленный ход. Однако с технической точки зрения, даже если случится движение рынка вверх, это мало что решает. На кону скачок стоимости фондирования Федрезерва выше 3% по году и риск падения индекса S&P 500 в район 3200 пунктов. Если для спекулятивных игроков потенциал даже менее 5% является значимым, то консервативным участникам нужно оценивать перспективу падения рынка до 15% от текущих уровней".

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