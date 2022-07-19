Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group, сообщается в обзоре.

"Операционные результаты X5 за 2К22 подтверждают, что с возросшими экономическими рисками лучше могут справиться ведущие сети продуктовой розницы с прочными позициями в сегменте масс-маркета, такие как X5 или "Магнит", о чем свидетельствуют и хорошие результаты форматов "Пятерочка" и "Чижик". По бумагам X5 мы подтверждаем рейтинг "покупать". Компания планирует опубликовать 2 августа финансовую отчетность, которая должна показать, насколько сильно новые условия повлияли на показатели рентабельности", - указывает аналитик банка Константин Белов.

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