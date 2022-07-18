ЦБР, скорее всего, снизит ставку до 8,5% на заседании 22 июля - Совкомбанк

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых, по итогам заседания 22 июля 2022 года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы ожидаем, что Банк России на заседании 22 июля будет выбирать между снижением ключевой ставки на 50 или 100 б.п., до 8,5-9,0% годовых. В базовом сценарии ожидаем снижение ключевой ставки на 100 б.п., до 8,5% годовых. В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают замедление инфляции, спад кредитования и необходимость поддержать сокращающуюся экономику", - отмечает эксперт в комментарии.

"Полагаем, что снижение ключевой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос. Еще одним фактором в пользу смягчения денежно-кредитной политики может быть необходимость сдержать резкое укрепление курса рубля, которое невыгодно для бюджета РФ и экспортеров", - пишет Васильев.

Аналитик также считает, что Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на оставшихся в этом году трех заседаниях (сентябрь, октябрь и декабрь). "В базовом сценарии ожидаем, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 7,5-8,0% по мере замедления инфляции (наш прогноз - 11-13% на конец года). В рисковом сценарии (в случае нового витка инфляции осенью из-за дефицита импортных товаров и комплектующих) Банк России может приостановить цикл смягчения монетарной политики, а ключевая ставка может остаться на уровне 8,5% до конца года", - указывает эксперт Совкомбанка.

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