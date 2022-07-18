"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 450 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,42%, стоп-приказ: 355 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Газпром нефть" - третья в России компания по объему добычи нефти. Кроме того, ее деятельность охватывает добычу природного газа, нефтепереработку, розничную реализацию топлива и нефтехимию. Компания реализует порядка 50% своей продукции на внутреннем рынке, что делает ее более устойчивой к санкциям", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения закрепление ниже зоны поддержки 370-380 руб. не состоялось. В ближайшей перспективе возможно продолжение боковика в диапазоне 370-450 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 355 руб. риск на портфель составит 0,66%", - указывают в "Финаме".

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