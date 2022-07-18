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18 июля 2022 года 15:21
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3840-3920п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3840-3920 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600-3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о развороте вниз, однако индекс может попытаться "проколоть" верхнюю границу нисходящего канала, прежде чем вернется к "медвежьему" тренду. Не исключаем возможности выхода котировок в коридор 3960-4000", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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