"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Citigroup на уровне $65,2

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную стоимость акций Citigroup Inc. на уровне $65,2 за штуку на конец 2022 года с рекомендацией "покупать" для них на фоне в целом неплохих результатов финансового холдинга за II квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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