"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Wells Fargo с прогнозной стоимостью на уровне $47 за штуку на июль 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Wells Fargo, один из крупнейших американских банков, опубликовал довольно слабые финансовые результаты за второй квартал 2022 года. Отметим, что руководство эмитента планирует повысить размер квартального дивиденда на 20% (до 30 центов на акцию), решение по этому вопросу будет приниматься на заседании совета директоров банка в июле. Несмотря на не самые оптимистичные показатели II квартала, руководство Wells Fargo выразило свою уверенность в перспективах банка. Мы подтверждаем целевую цену акций на июль 2023 года на уровне $47 и рейтинг "покупать" для них", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

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