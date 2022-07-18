Риски ухода цены нефти ниже $100/барр. пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски очередного падения котировок нефти марки Brent ниже уровня в $100 за баррель пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Стоимость нефтяных фьючерсов растет в понедельник, поддержку продолжают оказывать факторы со стороны предложения - отсутствие возможностей по резкому наращиванию добычи вкупе с высокими рисками перебоев в поставках. Тем не менее сейчас опасения рецессии и, соответственно, более низкого спроса на нефть остаются повышенными, в связи с чем риски очередного падения котировок нефти марки Brent ниже $100/баррель пока сохраняются", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.