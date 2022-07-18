Заметные изменения на рынке ОФЗ в понедельник маловероятны - Инвестбанк Синара

Заметные изменения на рынке рублевых гособлигаций в понедельник маловероятны, участники займут выжидательную позицию перед заседанием ЦБ РФ 22 июля 2022 года, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Рынок ОФЗ в пятницу не показал какого-либо выраженного движения в отсутствие явных триггеров и на фоне существенного снижения торговых оборотов. На коротком и среднем участках кривой доходности колебались без единой тенденции и по итогам дня изменились не более чем на 5 б.п., в дальнем конце они преимущественно снизились на те же 5 б.п. Весьма вероятно, что в понедельник мы также не увидим заметных изменений на рынке госдолга, поскольку его участники займут выжидательную позицию перед заседанием ЦБ РФ (состоится в пятницу, 22 июля)", - отмечает эксперт в обзоре.

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