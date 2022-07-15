"Финам" понизил рейтинг акций CMS Energy до уровня "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций CMS Energy с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне $69,89 на август 2022г, что предполагает потенциал роста 6,2% без учета дивидендов, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"CMS Energy в течение последнего года приняла решение о резком ускорении энергоперехода и отказе от угольной и ядерной генерации к 2025 году. Несмотря на открывающиеся перспективы на рынке солнечной энергетики, такой подход создает сильное давление на денежный поток и, как следствие, потенциальные дивидендные выплаты будущих лет. С учетом этих факторов мы считаем потенциал акций компании ограниченным на краткосрочном горизонте после достижения целевой цены", - пишет аналитик Александр Ковалев.

CMS Energy - электроэнергетическая компания, базирующаяся в штате Мичиган и преимущественно функционирующая в сфере генерации и распределения электроэнергии, а также газоснабжения. Компания образована в 1987 году и сегодня осуществляет деятельность преимущественно на территории штата Мичиган.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.