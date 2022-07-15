Вероятен переход котировок нефти в диапазон $70-80/барр. к концу года - ПСБ

Вероятен переход котировок нефти в диапазон $70-80 за баррель Brent к концу текущего года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть с весны до июля находились выше $110/барр. Масштабные антироссийские санкции и нежелание стран Запада приобретать российскую нефть и нефтепродукты привели к смещению спроса на нероссийские марки нефти и сильному расширению дисконта Urals к Brent. Однако неспособность других производителей, в первую очередь ОПЕК и США, нарастить добычу и заместить поставки из России, усугубляемая дефицитом мощностей НПЗ в развитых странах, привела к взлету цен", - пишут эксперты в обзоре.

Они констатируют, что в настоящее время, на фоне растущих опасений скатывания мировой экономики в рецессию вкупе с крепким долларом и отсутствия явной поддержки со стороны фундаментала, мировые цены на нефть Brent вернулись к уровням начала СВО - около $100/барр.

"Не исключаем, что при ухудшении рыночного сантимента Brent рискует в ближайший месяц скорректироваться к $90/барр., а к концу года, по мере угасания роста экономик развитых стран, можно ожидать ухода Brent в более оправданный диапазон - зону $70-80/барр. Дисконт Urals к Brent, по нашему мнению, останется широким ввиду роста издержек и узости доступных российским нефтяным компаниям рынков сбыта, а также ужесточения в конце года санкций. Это, впрочем, позитивно для экономик стран-покупателей российской нефти (в первую очередь, Индии и КНР)", - прогнозируют стратеги ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.