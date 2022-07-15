Целевой ориентир для индекса Мосбиржи на конец года - 2640 пунктов - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) установили целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец года на уровне 2640 пунктов, говорится в обзоре банка.

"Ожидаем, что импорт начнет оживать, что в условиях господдержки приведет к ослаблению курса рубля до более обоснованных для бизнеса и бюджета уровней. Рассчитываем на снижение степени экономической неопределенности и постепенную адаптацию экономики к санкционным реалиям, что позволит российскому рынку пойти выше, независимо от движения мировых рынков", - пишут эксперты.

Стратеги банка проводят параллель с иранским сценарием, где взрывной рост рынка начался только через год. Опережающий рост могут показать бумаги внутренних секторов. В условиях беспрецедентного санкционного давления, стимулирования внутреннего спроса и устойчивого рубля, а также перспектив дивидендных выплат по отдельным компаниям, мы выделяем бумаги потребительского сектора и электроэнергетики.

"Также мы рассчитываем, что спрос может частично вернуться в акции банков. Несмотря на отсутствие у них возможности в ближайшие 2 года выплачивать дивиденды, их бизнес, благодаря послаблениям ЦБ, выглядит устойчивым, а санкционные риски - уже учтенными. Хуже рынка может оказаться металлургический сектор. Укрепление рубля и снижение экспорта ухудшит маржинальность металлургов, что затянет сроки восстановления дивидендных выплат. В нефтегазовом секторе будут пользоваться спросом отдельные истории, поддержанные дивидендным фактором", - прогнозируют в ПСБ.

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