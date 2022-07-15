S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3700-3820п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3700-3820 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 скорректировался на 19,7% от максимумов текущего года и продолжает двигаться вниз в рамках "медвежьего" тренда. Индикатор RSI удерживается в нейтральной зоне третью неделю подряд, MACD также указывает на сохранение краткосрочного паритета продавцов и покупателей. Возможно, в преддверии сезона отчетности и июльского заседания ФРС мы будем наблюдать консолидацию на фондовых площадках. Основными триггерами движения рынка послужат финансовые результаты корпораций. Ближайшая поддержка для S&P 500 расположена на отметке 3600 пунктов . Отскок до 4000 будет восприниматься участниками торгов как возможность для закрытия коротких позиций", - отмечают эксперты в комментарии.

Аналитики подчеркивают, что в данное время в центре внимания инвесторов - информация о темпах роста цен в июне. После публикации в среду данных потребительской инфляции, которая разогналась до максимальных с ноября 1981г 9,1% г/г, в четверг была выпущена статистика производственной инфляции. Индекс цен производителей увеличился на 11,3% г/г, что немного ниже рекордных 11,6% в марте.

"Почти 90% прироста было обусловлено повышением затрат на энергию конечного спроса, поскольку цены на нефть, природный газ и другие энергоносители резко выросли в течение месяца, - указывают стратеги инвесткомпании. - Без учета динамики стоимости волатильных компонентов и торговых услуг базовый индекс потребительских цен в июне повысился на 6,4% г/г, что меньше майского роста на 6,8%".

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