"Финам" рекомендует покупать акции Sunny Optical с целью HKD135,3

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sunny Optical Technology с целевой ценой HKD135,3 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 22% от текущего ценового уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Драйвером роста акций Sunny Optical Technology в долгосрочной перспективе будет диверсификация бизнеса и снижение зависимости от рынка смартфонов. Sunny является лидером на рынке оптических линз и модулей для автомобилей, и этот сегмент продолжит расширяться по мере роста производства электрокаров. Кроме того, компания обладает множеством работающих и прибыльных технологий в VR/AR, роботизированном зрении и других развивающихся отраслях", - отмечает аналитик Наталия Пырьева.

Sunny Optical Technology - ведущий мировой производитель интегрированных оптических компонентов и продуктов.

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