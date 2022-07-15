Возможен рост индекса Мосбиржи до 2350п в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Возможен рост индекса Мосбиржи до 2350 пунктов в среднесрочной перспективе, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Индекс Мосбиржи поднимется к отметке 2350 пунктов. Акции отечественных эмитентов остаются привлекательными, несмотря на отрицательную динамику многих из них. Если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, деньги с депозитов будут перетекать на фондовый рынок. Лидерами роста, вероятнее всего, будут акции телекомов, потребительского сектора, банков, ИТ-компаний. Смешанная динамика вероятна в бумагах нефтегаза, металлургии и горнодобывающего сектора. Для покупок на средний срок перспективно выглядят бумаги OZON, QIWI, Polymetal, "Московской биржи" и "СПБ Биржи", а также "НОВАТЭКа". По-прежнему советуем воздерживаться от поиска долгосрочных точек входа, рекомендуем ограничить торговлю бумагами первого-второго эшелона и не удерживать длинные позиции более двух недель. Лучше всего отыгрывать новости, ожидания, техническую картину и сильные движения на рынке", - отмечает эксперт в комментарии.

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