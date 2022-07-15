"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Citigroup с целью $40

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Citigroup Inc. с целью $40 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $46, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах сегодня 15 июля. Аналитики ожидают, что выручка составит $18,4 млрд, а прибыль на акцию - $1,68. Эксперты "Финама" полагают, что отчетность выйдет на уровне или хуже ожиданий, что рынок воспримет негативно.

"С технической точки зрения акция торгуется в среднесрочном снижающемся канале. Идея на снижение бумаги с целью $40. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $46 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - указывают стратеги инвесткомпании.

Citigroup Inc. - один из крупнейших международных финансовых конгломератов.

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