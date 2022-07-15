"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций Morgan Stanley до $94 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Morgan Stanley отчитался за II квартал 2022г хуже консенсус-прогноза. EPS финансового института сократилась на 24,8% г/г, до $1,39 при общерыночных ожиданиях на уровне $1,56. Чистая выручка банка снизилась на 11,02% г/г и 11,3% кв/кв, до $13,13 млрд. Операционные расходы уменьшились на 4,4% г/г, главным образом за счет сокращения зарплат и бонусов сотрудникам. Чистая прибыль упала на 29% в годовом сопоставлении и на 32% в поквартальном, составив $2,49 млрд. Резервы под ожидаемые кредитные убытки, как и прогнозировалось, были увеличены, что привело к сокращению прибыли на $101 млн - вдвое выше уровня первого квартала", - напоминают аналитики.

Эксперты отмечают, что ужесточение финансовых условий ввиду макроэкономической и геополитической нестабильности продолжит оказывать давление на доходы инвестиционных банков в среднесрочной перспективе.

"Результативность торговых операций снизится по мере нормализации котировок на товарно-сырьевых рынках. Поскольку кредитование не является ключевым бизнесом Morgan Stanley, ожидаемая положительная динамика процентных доходов оказывает незначительную поддержку его финансовым показателям в целом. Мы понижаем целевую цену акций банка до $94 с рекомендацией "держать", - указывают стратеги "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.