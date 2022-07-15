ЦБР, вероятно, возьмет паузу в повышении ставки на заседании 22 июля - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка не исключают, что ЦБ РФ может взять паузу в повышении ключевой ставки на заседании 22 июля, говорится в обзоре банка.

"ЦБ представил результаты макроэкономического опроса за июль. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прогноз снижения ВВП улучшен до 6% г/г в 2022г со спада на 7,5% г/г, что указывает на то, что ожидания дальнейшего замедления экономики становятся умереннее. На этом фоне консенсус-прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ не изменился, она ожидается на уровне 11% в среднем за 2022г. Этот прогноз соответствует нашей точке зрения о том, что цикл понижения ставки ЦБ в целом завершен в этом году, и что мы должны ожидать умеренной коррекции ставки в дальнейшем. Таким образом, мы считаем, что ЦБ будет действовать осторожно на предстоящем заседании в пятницу, 22 июля, и не исключаем паузы на уровне 9,5%", - пишут эксперты Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

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