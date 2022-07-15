Котировки акций United States Steel обладают потенциалом роста до $29

Расширение производства, благоприятная техническая картина и значительная недооцененность могут способствовать росту котировок акций United States Steel Corp. до $29 в долгосрочной перспективе, отмечается в материале аналитика "Фридом Финанс" Сергея Пигарева.

Эксперт указывает на факторы инвестиционной привлекательности компании:

- U.S. Steel сообщила о намерении продать SunCoke Energy две доменные печи, расположенные на заводе Granite City Works.

- Компания также заявила, что осенью 2022г планирует начать строительство системы для производства железорудных окатышей на одном из двух своих предприятий в Миннесоте, Keetac или Minntac. Поскольку сырье будет поступать с собственных рудников, U.S. Steel сможет значительно сэкономить на затратах при реализации этого проекта.

- Согласно данным FactSet, эмитент занимает 5,3% мирового рынка производства стального проката. Основным рынком сбыта для компании остаются США, остальные 21% продаж приходятся на европейские страны, преимущественно Германию, Великобританию и Францию.

- Рыночные мультипликаторы эмитента в настоящий момент намного ниже как среднеотраслевых, так и собственных исторических значений и указывают на апсайд в 50%. Судя по среднеотраслевым показателям, компания недооценена. Медианное значение форвардного, а также LTM P/E составляет 3,3х и 3,4х против 1,7х и 1,02х у эмитента.

- Котировки достигли локального дна на уровне $16 за акцию, после чего начали движение вверх. Данный уровень послужил необходимым звеном для формирования паттерна "тройное дно", который становится виден на графике длиною в полтора года. Сигнал к развороту нисходящего тренда подтверждается индикатором RSI ниже 30 пунктов.

- 28 июля компания отчитается о результатах за II квартал. Ожидаемые сильные показатели, скорее всего, обеспечат котировки дополнительными драйверами роста.

- Еще один фактор поддержки для акций U.S. Steel - наличие большого количества (более 75%) институциональных инвесторов в капитале компании.

United States Steel Corp. - крупнейший производитель металлопродукции в США, ведет операционную деятельность с 1901 года.

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