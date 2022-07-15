Доходности длинных ОФЗ закрепляются в диапазоне 9-9,15% годовых - Росбанк

Доходности длинных ОФЗ закрепляются в диапазоне 9-9,15% годовых - рынок госдолга не демонстрирует оптимизма, отмечается в комментарии Росбанка.

"Рынок ОФЗ не демонстрирует оптимизма даже несмотря на то, что последние данные по инфляции закрепили уверенность в снижении ЦБ ключевой ставки на 25-50 б.п. по итогам заседания 22 июля", - отмечают эксперты банка.

Для подобной ситуации, на взгляд аналитиков, подходят разные объяснения. Во-первых, ожидания экономистов относительно дальнейшей траектории ключевой ставки уже не пересматриваются резко вниз. Согласно опубликованным вчера результатам макроопроса ЦБ, июльский консенсус-прогноз указывает на среднюю ключевую ставку в 11% за год (по результатам июньского опроса было 11,1%).

Во-вторых, на взгляд аналитиков, конструкция бюджета на 2022-25 гг пока не имеет достаточно публичных деталей, чтобы оценить вероятность возвращения Минфина на первичный рынок в ближайшие месяцы. Заявленное на пятницу внеочередное заседание Госдумы вносит некоторую неопределенность, учитывая не до конца понятную повестку.

"Наконец, на мировых рынках отношение к риску остается очень аккуратным, что связано хоть с макро данными из Китая (прирост ВВП на скромные 0,4% г/г по итогам 2к''22), хоть с очередным витком политической неопределенности в Италии, - указывают стратеги Росбанка. - На текущий момент мы с трудом просматриваем сценарий, когда текущая коррекция доходностей (+35 б.п. для 5-летнего бенчмарка за период с 28 июня, +40 б.п. для 10-летнего бенчмарка) перейдет в полноценную распродажу. Однако и для возврата доходностей к нисходящей динамике требуются более конкретные драйверы".

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