Справедливая доходность нового выпуска бондов КАМАЗа - 10% годовых к оферте - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска 3-летних облигаций "КАМАЗа" серии БО-П10 находится на уровне 10% годовых к оферте, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"КАМАЗ" планирует 20 июля открыть книгу заявок на облигации серии БО-П10 объемом 5 млрд руб. Срок обращения бумаг - три года с офертой на досрочный выкуп через два года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Ориентир по доходности - КБД на сроке два года + 325 б. п. Ориентир по доходности соответствует значению 11,58% годовых, что намного выше, чем на вторичном рынке облигаций компании. Для сравнения, самый длинный выпуск серии БО-П09 торгуется с доходностью около 9,7-9,8% годовых к погашению в ноябре 2023 г., что соответствует премии к КБД в 160-170 б. п.", - отмечает аналитик Александр Афонин.

Несмотря на относительно невысокий кредитный рейтинг A+(RU), присвоенный АКРА, эксперт инвестбанка рассматривает компанию как имеющую большой шанс на государственную поддержку в связи с системной значимостью и оценивает справедливую доходность на уровне 10% годовых к оферте (спред к ОФЗ около 200 б. п.).

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