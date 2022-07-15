Риски снижения цены нефти до $90/барр. сохраняются - ПСБ

Риски снижения цены нефти до $90 за баррель Brent сохраняются, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent снова вернулись к $100/барр. после вчерашней распродажи, когда внутри дня котировки опускались ниже $95/барр. - уровень конца февраля 2022г. Мы считаем, что это технический отскок, и сохраняем скептический взгляд на перспективы дальнейшего роста цен на нефть в текущих условиях", - отмечает эксперт.

На взгляд Крыловой, опасения рецессии мировой экономики и дефицита спроса перевешивают риски нехватки предложения нефти. Курс доллара остается крепким (евро опускался вчера ниже паритета с долларом впервые за 20 лет), а статистика по инфляции США говорит в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС.

"Данные по ВВП КНР за II кв. оказались худшими с I кв. 2020г (0,4% г/г) из-за карантинных ограничений в стране. При этом с учетом политики нулевой толерантности КНР к коронавирусу и росту числа заболевших тенденция к замедлению темпов экономического роста может продолжиться и в III кв. Мы не видим потенциала для отскока нефти в ближайшее время, а вот риски ухода к $90/барр. на фоне такого рыночного сантимента вполне оправданы", - резюмирует аналитик банка.

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