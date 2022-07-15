"Финам" сохраняет рейтинг бумаг ALPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $36,1 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Биотехнологический сектор оказался в эпицентре распродаж с начала года - общий упадок аппетита к риску негативно сказался на акциях биотеха. В соответствии с нашими ожиданиями дно по инструменту с привязкой к медицинским прорывам ALPS Medical Breakthroughs ETF было достигнуто, и в динамике фонда наметился отскок. Доходность ETF за последний месяц достигает 28,6%, наша целевая цена была достигнута, и мы пересмотрели свою оценку фонда. Мы по-прежнему оптимистично смотрим на перспективы биотеха и сопряженных с ним сегментов, имеющих отношение к прорывам в медицине", - пишет Саидова.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США.

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