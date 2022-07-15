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15 июля 2022 года 11:16
Рубль в преддверии выходных останется выше уровня 57,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль в преддверии выходных, скорее всего, останется выше уровня 57,75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в последние дни продолжает укрепляться в первой половине дня, но умеренно слабеть к вечеру. Так, в четверг курс USD/RUB в моменте опускался к 57,75 руб./$1, но по итогам дня он показал рост на 0,05% до 58,30 руб./$1. Такой динамике рубля способствовали вчерашние новости о том, что в правительство были внесены Минфином детали нового бюджетного правила. Тем не менее пока обсуждение предлагаемых мер продолжается, и отсутствие конкретных анонсов не позволяет рублю показывать более заметное ослабление. В пятницу курс USD/RUB незначительно растет. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Хотя в целом у рубля и остается потенциал к укреплению, вероятно, в преддверии выходных курс USD/RUB останется выше 57,75 руб./$1", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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