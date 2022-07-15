Котировки нефти могут подрасти до $102-103/барр. - Sber CIB

Котировки нефти могут подрасти до $102-103 за баррель Brent в пятницу, говорится в комментарии Sber CIB.

"Цена Brent в пятницу с утра котируется около $100/барр. Дефицит предложения нефти сохраняется, в Шанхае наметилось снижение заболеваемости COVID-19, а глобальные рынки, ожидавшие более резкого подъёма процентных ставок ФРС в июле и сентябре, немного успокоились. Вероятно, котировки Brent снова начнут расти и могут дойти до $102-103/барр.", - пишут аналитики инвестбанка.

Рубль начал укрепляться в четверг днем, но после сообщений о том, что Минфин предложил правительству новые параметры бюджетного правила, вернулся на отметку выше 58 руб./$1. Как считают аналитики Sber CIB, в пятницу рубль останется около 58руб./$1. В центре внимания инвесторов будет внеплановое заседание Госдумы.

"Доходности ОФЗ в четверг снизились на 1-4 б. п. вдоль всей длины кривой. Этому способствовали опубликованные накануне данные по недельной дефляции в России. В пятницу доходности ОФЗ могут вновь умеренно снизиться - на 1-3 б. п.", - прогнозируют эксперты.

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