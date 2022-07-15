.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2065-2085п - "Алго Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 июля 2022 года 09:46
Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2065-2085п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2065-2085 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0,1-1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2065-2085 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2050, 2030 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2100, 2120 пунктов. Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом. Внутри дня он способен демонстрировать новые попытки коррекционного роста к уровню 2100 пунктов и выше", - пишет эксперт. На взгляд Манжоса, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация многочисленных важных макроэкономических показателей в США не будет иметь практического значения для локального рынка акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
15 июля 2022 года 11:02
Длинные ОФЗ позитивно реагируют на прогнозы более быстрого снижения ключевой ставки ЦБР, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Инвесторы в четверг фиксировали прибыль в коротких гособлигациях и наращивали покупки подешевевших за последние две... читать дальше
.15 июля 2022 года 10:46
"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. до $140 за штуку на горизонте года, сохранив рекомендацию на уровне "держать", говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики указывают, что за 2К22 EPS инвестбанка сократилась на 26,9% г/г, до $2,76, не дотянув до консенсуса... читать дальше
.15 июля 2022 года 10:12
Индекс Мосбиржи может опуститься ниже уровня 2000п в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Дневные темпы снижения российского рынка акций замедлились. Из высоколиквидных акций лучший результат в четверг показал "Норникель"... читать дальше
.15 июля 2022 года 09:55
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США и еврозоны: - Торговый баланс в еврозоне за май. - Промышленное производство и розничные продажи в США за июнь. - Индекс потребительских настроений на июль и... читать дальше
.15 июля 2022 года 09:30
Рубль сохраняет потенциал для перехода в диапазон 56-58 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Пара доллар-рубль завершила торги в четверг без заметных изменений у отметки 58 руб./$1, напоминает эксперт. По его мнению, на... читать дальше
.15 июля 2022 года 09:16
Риски снижения индекса Мосбиржи до отметки 2000п сохраняются, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций падает пять сессий подряд, - отмечает аналитик. - В этом году более продолжительных непрерывных серий еще не было. Обороты торгов при этом по-прежнему низкие. То... читать дальше
.15 июля 2022 года 09:11
Dow Jones и S&P 500 завершили торги в минусе, Nasdaq вышел в слабый плюс. Фондовые рынки АТР в основном снижаются, исключение составляет Япония. Нефть дорожает после снижения до минимумов за 3 месяца, Brent - $99,95 за баррель. читать дальше
.15 июля 2022 года 09:02
S&P 500 стабилизируется вопреки потоку негатива, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина. "S&P 500 закрыл снижением пятую сессию подряд, но весь этот даунтренд носил вполне упорядоченный характер и выглядел коррекцией в рамках консолидации. В плюсе закрылись 3... читать дальше
.14 июля 2022 года 19:05
"Финам" рекомендует держать акции Xiaomi с целевой ценой HKD13,30 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 3,9%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы с осторожностью смотрим на перспективы акций Xiaomi в связи со слабой конъюнктурой на мировом рынке смартфонов.... читать дальше
.14 июля 2022 года 18:30
"Инвестиционный банк Синара" начал начал анализ Halyk Bank c рекомендацией "покупать" для его GDR при целевой цене $15,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения 69%, сообщается в обзоре банка. "Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank показывает высокую рентабельность собственного капитала,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.