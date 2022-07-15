Рубль сохраняет потенциал для перехода в диапазон 56-58 руб./$1 - ПСБ

Рубль сохраняет потенциал для перехода в диапазон 56-58 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Пара доллар-рубль завершила торги в четверг без заметных изменений у отметки 58 руб./$1, напоминает эксперт. По его мнению, на данный момент потенциал укрепления рубля сохраняется, и в скором времени можно будет увидеть курс доллара в диапазоне 56-58 руб./$1 как при поддержке приближающихся налоговых выплат и дивидендов (ряда нефтяных компаний), так и технической картины.

"Ощутимая волатильность наблюдалась в паре гонконгский доллар-рубль. По нашим оценкам, из-за старта торгов гонконгскими акциями (объем сделок с 11 по 14 июля составил 322,19 млн руб.), наблюдался заметный всплеск спроса на азиатскую валюту, ввиду чего она фундаментально была переоценена, как минимум, на 10%, что подтолкнуло ее к ощутимой коррекции в ходе вчерашних торгов", - отмечает эксперт.

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