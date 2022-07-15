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15 июля 2022 года 09:16
Риски снижения индекса Мосбиржи до отметки 2000п сохраняются - BCS Express
Риски снижения индекса Мосбиржи до отметки 2000п сохраняются, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций падает пять сессий подряд, - отмечает аналитик. - В этом году более продолжительных непрерывных серий еще не было. Обороты торгов при этом по-прежнему низкие. То есть говорить о масштабном бегстве инвесторов не приходится. Скорее, это просто движение в сторону наименьшего сопротивления из-за временного отсутствия четких драйверов для роста рынка. Появись повод для подъема, например, уверенный отскок в сырьевых товарах или ослабление рубля, то рынок акций может быстро отыграть просадку последних дней". На взгляд Карпунина, по индексу Мосбиржи обозначенные ранее ключевые уровни остаются актуальными: снизу целью и в то же время зоной торможения снижения выступает широкий диапазон 1850-2000пп, сверху в качестве реперной точки, закрепление выше которой будет означать слом негативной тенденции, эксперт выделяет район около 2160-2170пп. "Краткосрочный взгляд на рыночные перспективы сдержанный, риски сползания к 2000п сохраняются", - резюмирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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