S&P 500 стабилизируется вопреки потоку негатива - "Открытие Инвестиции"

S&P 500 стабилизируется вопреки потоку негатива, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина.

"S&P 500 закрыл снижением пятую сессию подряд, но весь этот даунтренд носил вполне упорядоченный характер и выглядел коррекцией в рамках консолидации. В плюсе закрылись 3 основных сектора индекса, в минусе - 8. Наилучшую динамику показали ИТ, производство товаров первой необходимости и ЖКХ, наихудшую - финансы, энергетика и производство материалов", - констатирует эксперт.

По мнению Сыроваткина, две сессии подряд на рынок давил довольно мощный негатив в виде высоких данных по инфляции и слабых отчетов JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Эти публикации спровоцировали заметную переоценку ожиданий по ставкам: если утром среды фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывали в ценах ее повышение на 0,75% на заседании FOMC 27 июля и рост до 3,4% к концу года, то в четверг вечером эти показатели доходили до 0,94% и 3,73% соответственно.

"Тем не менее S&P 500 смог закрыть сессии среды и четверга весьма незначительным снижением, а указанные выше ожидания по ставкам к настоящему моменту снизились до 0,84% и 3,55% соответственно. Этому способствовали комментарии представителей ФРС Уоллера и Булларда о том, что они поддерживают повышение ставки 27 июля на 0,75%. На этом фоне и рынок производных инструментов заложил в цены большую вероятность повышения ставки на 0,75%, чем на 1,0%", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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