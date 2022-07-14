"Финам" рекомендует держать акции Xiaomi с целью HKD13,30

"Финам" рекомендует держать акции Xiaomi с целевой ценой HKD13,30 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 3,9%, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Мы с осторожностью смотрим на перспективы акций Xiaomi в связи со слабой конъюнктурой на мировом рынке смартфонов. Прогнозируется, что глобальные поставки смартфонов в 2022г снизятся на 5,8% г/г, а в Китае - на 18,3% г/г вследствие локдауна. В 3К21 Xiaomi уступила 2-е место на мировом рынке компании Apple и с тех пор продолжает терять долю на мировом и внутреннем рынках. В 1К22 выручка компании от продажи смартфонов уменьшилась на 11% г/г. В 2022 году темпы роста выручки Xiaomi, вероятно, составят не более 5% г/г, а показатели прибыли и EBITDA - снизятся", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Xiaomi - китайская технологическая компания, производитель смартфонов, умных устройств, бытовой техники. Умные устройства Xiaomi поддерживают технологию IoT и подключаются к платформе AIoT собственной разработки, имеют выход в интернет и могут управляться со смартфона.

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