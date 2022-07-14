Дальнейшее снижение котировок акций Delta Air маловероятно - Инвестбанк Синара

Инвесторы справедливо оценили отчетность Delta Air Lines за 2К22, при этом падение акций на 24% с начала года уже учитывает потенциальное давление на прибыль в 2022г, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

13 июля были представлены неоднозначные финансовые результаты Delta Air Lines за 2К22 и прогноз на 3К22, согласно которому выручка компании вырастет по сравнению с 3К19, но операционная рентабельность окажется при этом под давлением, отмечают эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. Скорректированная чистая прибыль Delta Air Lines в 2К22 оказалась на 17% ниже ожиданий аналитиков - $1,44 на акцию против $1,73. При этом выручка ($13,8 млрд) на 12% превысила консенсус-прогноз FactSet ($12,4 млрд).

Операционная рентабельность компании снизилась на 7 п. п. относительно того же периода трехгодичной давности из-за значительного роста расходов на топливо (+41%). Аналитики ожидают, что высокий уровень расходов по этой статье сохранится до конца 2022г, что продолжит оказывать давление на операционную рентабельность компании.

"Мы допускаем, что в этом году американские перевозчики могут столкнуться еще с одной проблемой - падением спроса: из-за продолжающегося роста инфляции пассажиры начнут пересматривать свои расходы и отказываться от полетов, и это усилит давление на прибыль. Инвесторы, как мы считаем, справедливо оценили отчетность компании, котировки которой снизились на 4,5%. При этом падение стоимости акций Delta Air Lines на 24% с начала года уже учитывает, на наш взгляд, потенциальное давление на прибыль в 2022г, поэтому дальнейшее движение котировок вниз нам представляется маловероятным", - пишут Вахрамеев и Фомкина.

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