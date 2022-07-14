"Финам" рекомендует покупать акции American Express с целью $175,1

"Финам" рекомендует покупать акции American Express Co. с целевой ценой $175,1 на июль 2023г, что предполагает потенциал роста от текущего ценового уровня 25,8%, говорится в материале инвесткомпании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Рецессия в глобальной экономике в ближайшие годы, на наш взгляд, не является неизбежной, и мы рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Долгосрочные же перспективы роста American Express связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире", - пишет аналитик Игорь Додонов.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире.

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