ЦБР имеет достаточно оснований для снижения ставки на 50 б.п. в июле - Росбанк

Банк России имеет достаточно оснований для снижения ставки на 50 б.п., до 9% годовых, за заседании 22 июля, говорится в материале Росбанка.

Росстат по итогам недели с 2 по 8 июля вновь зафиксировал дефляцию (-0,03% н/н), что способствовало снижению годовой оценки инфляции до 15,8% г/г, отмечают аналитики банка.

"До заседания Банка России осталось чуть больше недели, основная часть из которой приходится на неделю тишины. Пространства для сигналов осталось не так много, а из уже реализованных формируется следующая картина: регулятор смотрит на текущее замедление цен с осторожностью, связывая его с временными факторами. Мы полагаем, у регулятора будет достаточно основания для снижения ключевой ставки 22 июля на 50 б.п. (до 9%). Упоминание широкого круга рисков для инфляции во 2П22 указывает на то, что дискуссия будет идти о выборе между -25 б.п. и -50 б.п., нежели о более интенсивном снижении (-75 б.п. и более). При этом, мы сохраняем прогноз ключевой ставки на конец года на уровне 8% годовых, ожидая увидеть замедление темпов смягчения процентной политики на заседаниях в сентябре-декабре", - пишут эксперты Росбанка.

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