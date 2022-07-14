"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $87 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании.

14 июля в США начинается сезон отчетности, по традиции первыми отчитываются банки. Аналитики ожидают роста выручки Morgan Stanley до $13,39 млрд и прибыли на акцию $1,57. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения цена бумаги подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 6% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $72 риск на портфель составит 0,25%", - указывают эксперты.

Morgan Stanley - американский финансовый конгломерат, вторая по величине коммерческая транснациональная корпорация США, 34-й в списке крупнейших банков мира. Morgan Stanley владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире, основные направления деятельности - слияния и поглощения, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.

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