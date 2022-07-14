"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Акрона с целью 19600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Акрон" с целью 19600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,2%, стоп-приказ: 14900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акрон" - группа компаний-производителей минеральных удобрений. Эмитент производит преимущественно азотные и калийные удобрения, основным рынком сбыта является Латинская Америка (30%). Данные факторы и текущие глобальные проблемы с продовольствием обеспечивают стабильность операционных показателей и существенную защиту компании от введения потенциальных санкций", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 19600 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 14900 руб. риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.