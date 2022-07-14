Снижение ставки ЦБ РФ в июле может составить 50-100 б.п. - Банк "Санкт-Петербург"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 22 июля 2022 года может составить 50-100 б.п., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В следующую пятницу состоится заседание Банка России, и недельные данные по инфляции, опубликованные в среду, в очередной раз напоминают о потенциале дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее представители ЦБ указывают на неустойчивый характер текущего снижения цен, а инфляционные ожидания по итогам июня перешли к росту. На этом фоне вряд ли регулятор через неделю понизит ставку сильнее, чем на 100 б.п., а при дальнейшем росте инфляционных ожиданий шаг может составить и 50 б.п." - пишут эксперты в комментарии.

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