Возможно снижение цены нефти до $90/барр. - ПСБ

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $90 за баррель, поводов для отскока пока нет, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Новостной фон продолжает не располагать к покупкам сырья: доллар крепкий, статистика по запасам от Минэнерго США фиксирует рост по всем статьям (сырая нефть +3,25 млн барр., бензины +5,8 млн барр., дистилляты +2,7 млн барр.), поставки топлива (индикатор спроса) снизились на 1,7 млн барр. Наблюдаемая ранее поддержка со стороны фундаментала постепенно слабеет. Последний отчет МЭА также достаточно скептичен по спросу: прогноз понижен и на 2022 и на 2023 гг. Рыночный сантимент давит, что заставляет инвесторов бежать из рисковых активов", - отмечает аналитик в комментарии.

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