ФРС, вероятно, повысит процентные ставки на 0,75 п.п. в июле - "Фридом Финанс"

Комитет по открытым рынкам ФРС США в июле текущего года, вероятно, повысит процентные ставки сразу на 0,75 п.п., считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Годовая инфляция потребительских цен в США за июнь выросла до нового рекордного показателя за последние 40 лет в 9,1% (по сравнению с ростом показателя за май до 8,6%). Пока, как видим, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС ощутимых результатов не принесло. Цены производителей уверенно продолжают рост, несмотря на усилия Федрезерва, и это значит, что и в последующие месяцы инфляция будет оставаться высокой. Мы полагаем, что на июльском заседании комитет по открытым рынкам ФРС повысит процентные ставки сразу на 0,75 п.п., в сентябре повышение процентных ставок обязательно продолжится, хотя только данные по августовской инфляции позволят более-менее точно спрогнозировать, на какую величину они вырастут. Хотя в ФРС оценивают вероятность рецессии в США только в 35%, по мере роста процентных ставок сценарий существенного экономического спада в Соединенных Штатах становится все более реальным", - пишет в комментарии ведущий аналитик инвесткомпании Наталья Мильчакова.

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